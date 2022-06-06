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Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна «в ближайшие дни»
09:22 06.06.2022 |
Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.
Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал Anаdolu во время визита в Мадрид.
Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.
По словам спикера Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, Россией и ООН.
"Могу сказать, что пока в целом положительная атмосфера", - очертил переговоры Калин и добавил, что "есть законные ожидания безопасности" относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированые порты.
Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будут в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, не смотрит на это [механизм экспорта зерна морем] отрицательно.
"Международное сообщество уже двигается в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторые конкретные решения по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются", - заявил он.
Он добавил, что ожидается встреча власти и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.
"Даже если мы договоримся об основных вопросах, то наверняка понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Ибо время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам - чем быстрее мы начнем, тем лучше".
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