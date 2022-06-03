В Сирию за три месяца поступило ворованное из Украины зерна на $40 миллионов, - Reuters

Россия послала своему союзнику Сирии примерно 100 тыс. тонн пшеницы, украденной из Украины после вторжения в страну.

Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте, назвав эти грузы "преступной деятельностью", передает Reuters.

В заявлении для Reuters посольство отметило, что грузы включали один на борт "Матрос Позинич", судно под российским флагом, пришвартовавшееся в главном морском порту Сирии "Латакия" в конце мая.

Данные Refinitiv показывают, что "Матрос Позинич" загружает пшеницу в порту "Севастополь" в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году, с датой отправки 19 мая и местом выгрузки в Сирии.

Спутниковые снимки от Planet Labs PBC 29 мая показали то же самое судно, что пришвартовано в "Латакии".

Посольство Украины в Ливане, ссылаясь на украинские правоохранительные органы, утверждает, что зерно на борту "Матрос Позинич" было "похищено" из украинских хранилищ в районах, недавно оккупированных российскими войсками.

Министерство обороны России и сирийское министерство информации не сразу ответили на запросы Reuters о комментарии.

"Пшеницу воруют с предприятия, объединяющего пшеницу трех областей Украины в одну партию", - сообщили в посольстве.

"Это преступная деятельность", - говорится в заявлении.

Также ведется, что посольство пытается обратиться к сирийским властям, но ответ так и не получило.

В посольстве сообщили, что за последние три месяца в Сирию поступило более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу выше $400 за тонну такой объем стоил бы более $40 млн.

Министерство информации Сирии не ответило сразу на электронные вопросы Reuters с просьбой прокомментировать обвинения в том, что страна получила 100 тыс. тонн украденной украинской пшеницы и поставки были преступной деятельностью.

В начале мая сообщалось, что российские кафиры вывозят украденное в Украину зерно через Крым в Сирию, откуда оно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.