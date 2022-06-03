Финансовые новости
- |
- 03.06.22
- |
- 18:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
В Сирию за три месяца поступило ворованное из Украины зерна на $40 миллионов, - Reuters
17:10 03.06.2022 |
Россия послала своему союзнику Сирии примерно 100 тыс. тонн пшеницы, украденной из Украины после вторжения в страну.
Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте, назвав эти грузы "преступной деятельностью", передает Reuters.
В заявлении для Reuters посольство отметило, что грузы включали один на борт "Матрос Позинич", судно под российским флагом, пришвартовавшееся в главном морском порту Сирии "Латакия" в конце мая.
Данные Refinitiv показывают, что "Матрос Позинич" загружает пшеницу в порту "Севастополь" в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году, с датой отправки 19 мая и местом выгрузки в Сирии.
Спутниковые снимки от Planet Labs PBC 29 мая показали то же самое судно, что пришвартовано в "Латакии".
Посольство Украины в Ливане, ссылаясь на украинские правоохранительные органы, утверждает, что зерно на борту "Матрос Позинич" было "похищено" из украинских хранилищ в районах, недавно оккупированных российскими войсками.
Министерство обороны России и сирийское министерство информации не сразу ответили на запросы Reuters о комментарии.
"Пшеницу воруют с предприятия, объединяющего пшеницу трех областей Украины в одну партию", - сообщили в посольстве.
"Это преступная деятельность", - говорится в заявлении.
Также ведется, что посольство пытается обратиться к сирийским властям, но ответ так и не получило.
В посольстве сообщили, что за последние три месяца в Сирию поступило более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу выше $400 за тонну такой объем стоил бы более $40 млн.
Министерство информации Сирии не ответило сразу на электронные вопросы Reuters с просьбой прокомментировать обвинения в том, что страна получила 100 тыс. тонн украденной украинской пшеницы и поставки были преступной деятельностью.
В начале мая сообщалось, что российские кафиры вывозят украденное в Украину зерно через Крым в Сирию, откуда оно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Япония увеличит размер льготного кредита Украине на $500 млн - Минфин
|В Сирию за три месяца поступило ворованное из Украины зерна на $40 миллионов, - Reuters
|ЕС запретил техпомощь, финансирование транспортировки, в том числе ship-to-ship перевалки нефти РФ
|«Энергоатом» с 4 июня начинает поставки электроэнергии в Молдову
|Нефть 3 июня продолжает дешеветь на решении ОПЕК+, Brent ниже $116,9 за баррель
|Средняя цена на сжиженный газ за неделю (27 мая-3 июня) в сетях АЗС выросла на 1,68 грн/л - до 42,29 грн/л
Это интересно
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России