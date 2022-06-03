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Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц подряд - ФАО
12:28 03.06.2022 |
Мировые цены на продовольствие в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,6%, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Снижение наблюдается второй месяц подряд после рекордного роста, зафиксированного в марте.
Индекс продовольственных цен ФАО в мае составил 157,4 пункта, что на 0,6% ниже показателя апреля. Но по сравнению с маем 2021 года он вырос на 22,8%. Падение в мае по сравнению с апрелем было обусловлено снижением цен на растительное масло и молочные продукты. Цены на сахар снизились, но в меньшей степени. Тем временем зерно и мясо подорожали, уточняется в сообщении.
Индекс цен на зерновые в мае за месяц вырос на 2,2%. По сравнению с маем прошлого года рост составил 29,7%. Цены на пшеницу растут четвертый месяц подряд, повысившись в мае на 5,6% (на 56,2% по сравнению с маем прошлого года). "Резкий рост цен на пшеницу был вызван запретом на экспорт, объявленным Индией на фоне опасений по поводу состояния урожая в нескольких ведущих странах-экспортерах, а также снижения перспектив производства в Украине из-за военных действий", - сообщается в обзоре.
Индекс цен на растительное масло в мае в месячном выражении снизился на 3,5%, но остался заметно выше уровня предыдущего года. "Месячное снижение в основном отражает снижение цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масла. Снятие Индонезией кратковременного запрета на экспорт пальмового масла оказало дополнительное понижательное давление на цены, - поясняют эксперты ФАО. - Мировые котировки подсолнечного масла упали с недавних рекордных максимумов, при этом запасы продолжают накапливаться в Украине из-за логистических проблем. Международные цены на соевое и рапсовое масло также несколько снизились в мае, главным образом из-за вялого импортного спроса".
Индекс цен на молочные продукты в мае снизился на 3,5% по сравнению с апрелем, что стало первым снижением после восьми последовательных месячных повышений. Но все равно по сравнению с маем прошлого года отмечен рост на 16,9%. Мировые цены упали на все молочные продукты, причем больше подешевело сухое молоко.
Индекс цен на мясо в минувшем месяце вырос на 0,5%, установив новый рекордный максимум. Это обусловлено резким ростом мировых цен на мясо птицы, что более чем компенсировало снижение цен на свинину и баранину. Цены на мясо крупного рогатого скота оставались стабильными.
Индекс цен на сахар в мае снизился на 1,1%, что стало первым снижением после резкого роста, зарегистрированного в предыдущие два месяца. Это вызвано ограниченным глобальным импортным спросом и хорошими перспективами доступности сахара, которые обусловлены высоким урожаем в Индии.
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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