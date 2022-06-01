Падение на треть. Зерновая ассоциация обнародовала прогноз урожая в условиях войны

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2022 году будет на треть меньше, чем год назад. По прогнозу Украинской зерновой ассоциации, будет собрано около 66,5 млн тонн с площади около 18,8 млн га.

Прогноз УЗА:

Кукуруза - 26,1 млн тонн (-31%)

Пшеница - 19,2 млн тонн (-42%)

Подсолнечник - 9,0 млн тонн (-47%)

Ячмень - 6,6 млн тонн (-35%)

Соя - 2,1 млн тонн (-40%)

Рапс - 1,5 млн тонн (-49%)

Урожай пшеницы в этом году будет значительно ниже прошлогоднего рекорда, но даже этот показатель в три раза больше, чем внутреннее потребление в Украине. При этом переходные запасы пшеницы прошлого урожая составляют около 10 млн тонн.

"Украина гарантированно будет иметь достаточные запасы зерна, в то время как страны мира недополучат значительное количество зерна из Украины из-за войны России против Украины, что приведет к росту цен и продовольственной инфляции даже в развитых странах", - говорится в прогнозе.

Экспорт зерна из Украины в новом маркетинговом сезоне, который начнется в июле, может составить 30 млн тонн при увеличении вдвое пропускной способности переходов на границах Украины. Без этого Украина может рассчитывать не более чем на 12-18 млн тонн в 2022/2023 маркетинговом сезоне.

Переходные остатки к концу нынешнего 2021/2022 маркетингового года составят около 25 млн тонн, а за год в лучшем случае увеличатся только до 31 млн тонн. По пессимистическому прогнозу они могут увеличиться на 70% - до 43 млн тонн.