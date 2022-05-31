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Рада устранила законодательную коллизию для возобновления регистрации сельхозтехники - нардеп
17:26 31.05.2022 |
Верховная Рада урегулировала порядок технического регулирования, надзора (контроля) и регистрации техники агропромышленного комплекса и запчастей к ней, что позволит упростить ведение хозяйственной деятельности в АПК и возобновить регистрацию сельхозтехники в Украине, заблокированную принятыми ранее постановлениями Кабинета министров.
Соответствующий законопроект №6070-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса" на заседании парламента во вторник поддержали в целом 283 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах, написал народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в своем Телеграм-канале.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект урегулирует вопросы регистрации и работы органов по регистрации тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, землеройных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, технологического транспорта, а также выдачи удостоверений тракториста-машиниста.
Помимо того принятие данного законопроекта позволит отменить законодательную коллизию, возникшую после принятия Министерством экономического развития и торговли (ныне – Минэкономики) приказа №210-21 от 8 июля 2021 года, вступление в силу которого привело к тому, что ряд принятых ранее постановлений, регламентировавших процедуру регистрации с/х-техники, утратил силу, а территориальные органы Госпродпотребслужбы были вынуждены прекратить регистрацию сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники.
Как сообщалось, Кабмин в ноябре 2021 года поручил Минагрополитики создать орган для регистрации сельхозтехники.
В январе 2021 года Рада голосами 277 нардепов приняла законопроект 6070-1 в первом чтении.
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