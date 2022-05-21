Финансовые новости
- |
- 21.05.22
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года
23:21 20.05.2022 |
По состоянию на 19 мая посев яровых зерновых и зернобобовых в Украине завершен на 75% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,4 тыс. га, что на 2 757,9 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).
Кроме того, по информации Госстата посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года в т. ч.:
* озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га,
* ячменя посеяно 969 млн га.
Посев озимого рапса проведен на площади 1 млн 414 тыс. га, что на 442 тыс. га больше показателя 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи
|Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро макрофина
|Вопрос на сотни миллиардов: как ЕС планирует восстановить и модернизировать Украину
|Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года
|С начала войны Украина получила $5,6 миллиарда от международных партнеров - НБУ
|Чистый приток в Украину через западную границу за последние 10 дней достиг 70 тыс. человек
|Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи
|IFC продолжает свои проекты в Украине
|Нефть 20 мая перешла к росту и завершает в плюсе четвертую неделю подряд
Это интересно
|С помощью дипфейка можно выдать себя за другого человека в банке
|Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией
|Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
|Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
|Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды
|В YouTube теперь можно сразу перейти к самой популярной части ролика, пропустив скучные моменты
|Выбраны лучшие автомобильные интерьеры года