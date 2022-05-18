Уничтожен единственный в Украине генетический банк растений

В Харькове войска рф полностью уничтожили единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений.

Об этом сообщил в Ютубе доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник института растениеводства им. Юрьева Сергей Авраменко, передает Укринформ.

«Семена уже готовили к севу (для сортообновления, когда раз в несколько лет засеваются имеющиеся семена и закладываются на хранение новые - ред.), и с марта сотрудники должны были уже засевать коллекцию. После того, как пришел «русский мир», как пришла эта орда «асвабадителей», все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это всемирная коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые мы уже не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все», - рассказал Авраменко.





По его словам, в банке хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов со всего мира. Он подчеркнул, что на территории не было военных или терробороны.

«Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно гатили именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений», - сказал ученый.

Банк, который имеет древнюю историю, сохранился даже во время немецкой оккупации, однако не пережил военных россии.

«Мне грустно говорить, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то спрятать, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, в том числе россии, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности», - отметил ученый.

Как сообщал Укринформ, материал для селекции новых сортов сельскохозяйственных культур и исследований хранился в специальных хранилищах при минусовых температурах.

24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет.