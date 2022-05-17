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Канада отправила в Украину 140 тонн семян гречихи
12:36 17.05.2022 |
Канада отправила в Украину 140 тонн семян гречихи.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"На запрос Министерства аграрной политики и продовольствия Украины корабль со 140 т семян гречихи отправлен в Украину. Спасибо Canada-Ukraine Foundation за поддержку", - написала она.
Также, по словам Ковалив, 2 млн долларов правительство Канады предоставляет в американско-британский трастовый фонд HALO Trust for mine (Hazardous Area Life-Support Organization) для разминирования в Украине.
Кроме того, первый чартерный самолет для украинцев, ищущих временное убежище в Канаде, прибыл в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор.
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