Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна

Канада готовится отправить грузовые суда в Восточную Европу, чтобы помочь в экспорте украинского зерна.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО.

"С европейскими, американскими и канадскими ведомствами обсуждается множество маршрутов. Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции", - сказала Жоли.

Она пояснила, что Канада - один из крупнейших экспортеров зерна в мире и имеет значительный опыт в этой сфере.

"Мы работаем над этим... чтобы приобщиться к величественной миссии по "освобождению" украинского зерна", - отметила глава МИД.

Жоли отметила важность экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока и Африки во избежание продовольственного кризиса в этих регионах.

Как сообщалось, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн ​​тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.