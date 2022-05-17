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Украинская агропродукция будет быстрее попадать в ЕС - Польша упрощает проверки
17:57 16.05.2022 |
Киев и Варшава договорились ускорить проверку на украинско-польской границе и упростить экспорт украинской агропродукции в ЕС и третьи страны.
Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в понедельник в Варшаве министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и вице-премьер-министром, министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Генриком Ковальчиком, передает корреспондент Укринформа.
В заявлении подчеркивается, что стороны исходили из того, что широкомасштабная агрессия России против Украины разорвала традиционные логистические цепи экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, а также заблокировала украинские порты, через которые отгружалось большинство аграрной продукции. Кроме того, 400 млн человек в мире в случае отсутствия экспорта украинской агропродукции могут остаться без еды, что спровоцирует мировой голод и последующий миграционный кризис.
Следовательно, это побуждает к налаживанию надежных транзитных коридоров для экспорта аграрной продукции в третьи страны и более тесному сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Украиной и Польшей.
В рамках договоренностей украинская сторона организует перевозку груза через назначенные пограничные инспекционные посты Польши, а польская сторона пересмотрит действующие требования к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины и обеспечит возможность осуществления транзита зерна во всех пунктах пропуска на государственной границе Польши и Украины.
Как отмечается, в первой половине мая Польша ввела круглосуточный режим работы на ветеринарных пунктах пограничного контроля. Кроме того, стороны согласовали увеличение количества ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах, а также возможность организации их работы в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах с целью содействия быстрому ветеринарному контролю за импортными и транзитными грузами растительного и животного происхождения из Украины.
Подчеркивается, что стороны будут сотрудничать в рамках решения вопросов логистики железнодорожным сообщением для товаров растительного и животного происхождения и обеспечения бесперебойной транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Как сообщалось, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.
24 февраля россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины - полномасштабное наступление. Враг производит массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел.
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