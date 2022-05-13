Заместитель министра экономики Тарас Качка не исключает возможность экспорта зерна через Беларусь

Украина надеется на деблокаду портов для восстановления нормального экспорта зерна, но если этого не произойдет, возможен вариант с гуманитарным коридором через Беларусь. Об этом сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка на экспертной дискуссии в пятницу.

"Очевидно, что взаимосовместимость железнодорожных систем между Украиной, Беларусью и Литвой ставит вопрос о том, что там транспортировка может быть легче технически. И при отсутствии нормальной работы наших портов в Одессе и Николаеве можно ставить вопрос о каком-то гуманитарном коридоре через Беларусь", - сказал Качка.

Он признал, что с политической точки зрения такой вариант не очень приемлем и гарантировать, что Беларусь будет безопасным маршрутом, никто не может.

Однако Украина не исключает никаких вариантов.

"Если бы у нас не было давления времени, можно было бы сконцентрироваться сугубо на западной границе. Но у нас есть давление времени - до осени. Если мы объемы экспорта зерновых не обеспечим летом - в начале осени, это может привести к комплексному продовольственному кризису в мире" , - сказал он.

Вывезти все украинское зерно через западную границу невозможно в связи с ограниченностью пограничной инфраструктуры. Для того, чтобы вывести ее на необходимую мощность, потребуются годы, предупредил Качка.