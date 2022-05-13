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Украина уже засеяла с/х культурами две трети запланированных площадей - Минагрополитики
13:19 13.05.2022 |
Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными скльхозкультурами 9,9 млн га земель, что составляет 68,7% запланированных на текущий сезон 14,4 млн га, в том числе за неделю (5-12 мая) засеяно 2,8 млн га, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия в пятницу.
Согласно обнародованным на его сайте данным, по состоянию на 12 мая площадь посевов подсолнечника составляет 3,29 млн га (66% запланированных на 2022 год 4,93 млн га), кукурузы - 3,24 млн га (67% от 4,85 млн га), ярового ячменя - 918,8 тыс. га (89,7% от 1,02 млн га), яровой пшеницы - 187,5 тыс. га (98,8% от 189,6 тис. га), овса - 156,7 тыс. га (95,7% от 163,6 тыс. га),гороха - 123,9 тыс. га (85% от 145,7 тыс. га).
Кроме того, посевные площади под картофелем составляют 1,01 млн га (85,2% от 1,19 млн га), соей - 728,6 тыс. га (58,1% от 1,25 млн га), сахарной свеклой - 181,4 тыс. га (87,7% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом - 26,7 тыс. га (89,5% от 29,8 тыс. га), просом - 22,5 тыс. га (36,1% от 62,3 тыс. га), гречихой - 12,2 тыс. га (14,9% от 81,6 тыс. га).
"Аграрии Украины, несмотря ни на что, производят посевную. В общем результате почти 90% прогнозируемых под яровыми культурами ранней группы площадей уже засеяны. На Волыни, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровщине засеяно яровой пшеницы на 10-15% больше, от показателей прошлого года", - указано в сообщении Минагрополитики.
Кроме того, в 2021 году был проведен посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.
Как сообщалось, из-за военной агрессии РФ в Украине в нынешнем сезоне ожидается сокращение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании площадей посевов более простых в производстве, но важных культур с точки зрения продовольственной безопасности - гороха, ячменя и овса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля заявил, что Украина в текущем сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% прошлогоднего показателя в 16,9 млн га.
Ранее Минагрополитики оценивало посевные площади под яровыми в 2022 году в 13,44 млн га по сравнению с 16,92 млн га в 2021 году.
Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма назвал целью Украины в 2022 году сбор урожая не менее 70% от прошлогодних объемов.
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