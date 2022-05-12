Кабмин изъял из перечня критического импорта молоко и помидоры, внес живых свиней и саженцы растений

Молоко, йогурт, масло сливочное, мучные кондитерские изделия и ряд других пищевых продуктов изъяты из перечня товаров критического импорта, в котором в то же время появились новые позиции: сельхозживотные, срезанные цветы, дрожжи, посадочный материал и прочие товары АПК.

Соответствующие изменения Кабинет министров внес в постановление №153 от 24 февраля о перечне критического импорта своими постановлениями №553 от 3 мая и №554 от 7 мая.

Таким образом, товарами критического импорта в Украину больше не являются молоко и сливки несгущенные; масло сливочное и другие жиры из молока; молочные пасты; готовые продукты из зерновых культур, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия, приготовленные без добавления уксуса или уксусной кислоты овощи (кроме орехов, консервированных в сахаре).

Из списка также изъяты помидоры, йогурт, картофельный крахмал и арахис.

В свою очередь в перечень критического импорта внесены живые сельхозживотные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы), продукты животного происхождения (цевета и мускус; желчь, в том числе сухая), а также железы и другие продукты животного происхождения, используемые для изготовления фармацевтических средств.

Перечень от 3 мая пополнили живые растения для дальнейшего выращивания: саженцы, черенки и подвои, луковицы, клубни, корни и корневища, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения. Также в список попали мицелий грибов; деревья, кусты и кустарники со съедобными плодами или орехами, срезанные цветы, части растений и бутоны для составления букетов или декоративных целей.

Помимо этого критический импорт расширен шишками хмеля, дрожжами (активные или неактивные), готовыми пекарскими порошками, глицерином, содержащими какао готовыми изделиями и отходами какао, оливковым маслом рафинированным и нерафинированным, обжаренным солодом.

Как сообщалось, предложение исключить молочную продукцию из перечня товаров критического импорта в апреле подала ассоциация "Союз молочных предприятий Украины". По ее данным, с начала военного вторжения РФ в Украину работу возобновили уже 60-65% молокоперерабатывающих предприятий страны, и нынешние объемы их производства способны обеспечить украинский рынок.

После начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. С тех пор правительство более 10 раз изменяло этот список.

Согласно данным НБУ, к середине апреля время перечень товаров критического импорта покрывал около 88% всего импорта в Украину в 2021 году. В то же время Нацбанк пока не призывает отказываться от него, так как этот перечень содержит еще и услуги, которые сложнее поддаются анализу и учету.