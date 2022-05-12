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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада упростила ввоз в Украину удобрений, животных, получение фитосанитарных сертификатов

15:28 12.05.2022 |

Новости АПК, Право

 

Верховная Рада на время действия военного положения упростила экспорт, импорт и транзит в Украину сельскохозяйственной продукции, что позволит расширить доступ аграриев к удобрениям и генетическому материалу сельхозживотных, а также поддержать украинскую отрасль органического производства.

Соответствующий законопроект №7264 относительно бесперебойного производства и поставок с/х продукции во время военного положения принят в целом на заседании 12 мая голосами 313 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") в своем Телеграм-канале в четверг.

"Задача государства - максимально упростить ведение сельского хозяйства в условиях военного положения и уменьшить бюрократическую нагрузку на бизнес и органы государственной власти. Это касается, в частности, государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, что чрезвычайно важно во время проведения весенних посевных работ в 2022 году. Также важно поддержать нишевые отрасли сельского хозяйства и органическое производство", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект до конца военного положения и на 90 дней после его отмены упраздняет госрегистрацию ввозимых в Украину агрохимикатов, среди которых некоторые виды азотных удобрений, нитраты аммония, аммиак в водном растворе, тиосульфаты, фосфаты калия, кальция и алюминия, бораты, хелат цинка и ряд других минеральных удобрений.

Кроме упрощенного ввоза таких видов удобрений законопроект отменяет процедуру госрегистрации при их производстве, реализации, применении и рекламе.

Законопроект №7264 также предлагает до 1 июля 2024 года разрешить производителям органической продукции использовать маркировку "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик", даже если они не являются операторами органической продукции в соответствии с законом 2496-VIII об обороте органической продукции.

Согласно пояснительной записке к документу, данная инициатива позволяет украинским производителям органической продукции, которые осуществляли производство по стандартам ЕС, но не соответствовали статусу оператора органической продукции по украинским стандартам, перейти на украинские стандарты производства без дополнительного переходного периода. Также это позволяет им претендовать на получение государственной поддержки.

Законопроект расширяет перечень субъектов, которые могут отбирать образцы и проводить фитосанитарную экспертизу, в частности вводит до конца военного положения и на 90 после его отмены упрощенный порядок привлечения к экспертизе сотрудников частных лабораторий, а также уполномочивает для проведения таких проверок агрономов-инспекторов для проведения аудита по сертификации.

Кроме того, законопроект разрешает импорт в Украину грузов с живыми животными, перемещаемыми транзитом через страны, в которых имеют место случаи болезни из перечня Международного эпизоотического бюро (МЭБ). Согласно данным авторов законопроекта, это позволит украинской животноводческой отрасли получить доступ к современному племенному генетическому материалу из стран ЕС и расширит разнообразие племенного материала с/х животных в Украине.

В ходе обсуждения документа во втором чтении нардепы поддержали правку депутата Олега Кулинича (депутатская группа "Довира"), уточняющую, что госрегистрация пестицидов не требуется в случаях, если действующее вещество пестицида отмечено в Базе данных пестицидов ЕС как разрешенное к применению.

Как сообщалось, законопроект №7264 зарегистрирован в парламенте 8 апреля. Его авторами выступила группа нардепов, в числе которых Иван Чайкивский и Петр Юрчишин (оба - депутатская фракция "За майбутне"). На заседании 21 апреля документ был принят за основу голосами 293 парламентариев.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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