Канада может заменить Беларусь на украинском рынке удобрений - УКАБ

После отмены Канадой импортных пошлин на украинские товары на год, канадские калийные удобрения могут стать основными на рынке Украины и тем самым заменить беларусские, которые не ввозятся в Украину с начала вооруженной агрессии РФ.

О возможной роли Канады на украинском рынке калийных удобрений написала ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в Facebook в четверг.

В сообщении уточняется, что Канада является крупнейшим мировым производителем и экспортером калийных удобрений. Эта страна производит около 12 млн тонн таких удобрений, занимая таким образом 24% мирового производства. В то же время в 2021 году Украина импортировала 287,5 тыс. тонн калийных удобрений, из которых 69% пришлось на Беларусь, тогда как собственное производство в стране практически не развито.

"Поэтому украинским аграриям необходимо искать альтернативных поставщиков, и Канада может стать одним из них. Отмена же импортных пошлин может стать дополнительным фактором, так как повысит конкурентоспособность украинской агропродукции на канадском рынке. Украина сможет закупать калийные удобрения в Канаде, в свою очередь отправляя на том же транспорте свою аграрную продукцию, которая в избытке присутствует на украинском рынке", - уточнила ассоциация в сообщении.

По данным УКАБ, Канада в 2021 году импортировала 2,8 млн тонн кукурузы, 1,2 млн тонн подсолнечного шрота, и 0,5 млн тонн соевых бобов. Именно эти позиции Украина может поставлять на канадский рынок через морские порты стран Балтии.

Ассоциация напомнила, что до агрессии РФ Украина имела незначительные объемы экспортных поставок продукции АПК в Канаду, что обусловлено не только значительной территориальной удаленностью данной страны, но и достаточно высоким развитием канадского АПК. Так, в течение 2021 года в Канаду было поставлено сельхозпродукции на $29,3 млн, из которой 49% экспортной выручки сформировал яблочный сок, 18% - масло подсолнечное и 11% - соевые бобы.

Однако с началом военной агрессии РФ при содействии Беларуси и блокады российскими военными кораблями украинских морпортов ряд стран отменили импортные пошлины на украинские товары для помощи украинской экономике. Эти факторы могут повлиять на украинскую внешнеэкономическую деятельность, в том числе наращивание торговли между Украиной и Канадой.

Как сообщалось, Канада вслед за Великобританией и ЕС отменит все пошлины на импорт товаров из Украины, объявил 8 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.