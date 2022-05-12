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Россия заблокировала 300 грузовых судов в Черном море - Госдеп
23:19 11.05.2022 |
Из-за войны, развязанной против Украины, Россия заблокировала около 300 грузовых судов в Черном море, которые не могут вывозить зерновые и другую продовольствие на экспорт из Украины.
Об этом сообщил в среду Госдепартамент США на официальной Твиттер-странице, передает Укринформ.
«Если раньше Украина экспортировала до 5 миллионов тонн зерна в месяц, сейчас эта отгрузка практически прекратилась из-за блокады кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море», - отмечается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что эти действия России чреваты риском голода и недоедания для миллионов людей.
Как сообщал Укринформ, Соединенные Штаты постоянно отмечают угрозу войны путина в Украине, в том числе, для глобальной продовольственной безопасности. При этом указывается на целенаправленное блокирование россией снабжения зерновых из украинских портов, а также уничтожение и хищение россиянами запасов продовольствия на складах в Украине. Накануне президент США Джо Байден назвал войну РФ одной из главных причин повышения цен на продовольствие и горючее в мире.
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