Россия заблокировала 300 грузовых судов в Черном море - Госдеп

Из-за войны, развязанной против Украины, Россия заблокировала около 300 грузовых судов в Черном море, которые не могут вывозить зерновые и другую продовольствие на экспорт из Украины.

Об этом сообщил в среду Госдепартамент США на официальной Твиттер-странице, передает Укринформ.

«Если раньше Украина экспортировала до 5 миллионов тонн зерна в месяц, сейчас эта отгрузка практически прекратилась из-за блокады кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море», - отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что эти действия России чреваты риском голода и недоедания для миллионов людей.

Как сообщал Укринформ, Соединенные Штаты постоянно отмечают угрозу войны путина в Украине, в том числе, для глобальной продовольственной безопасности. При этом указывается на целенаправленное блокирование россией снабжения зерновых из украинских портов, а также уничтожение и хищение россиянами запасов продовольствия на складах в Украине. Накануне президент США Джо Байден назвал войну РФ одной из главных причин повышения цен на продовольствие и горючее в мире.