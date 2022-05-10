В Украине продолжают работать около 70% молокоперерабатывающих предприятий

На сегодняшний день около 70% молокоперерабатывающих предприятий Украины наладили свое производство и настроили схемы продаж.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Молочная отрасль нашей страны начала постепенное восстановление. В начале вторжения России в Украину некоторые производители молока и перерабатывающие предприятия вынуждены были временно приостановить свою деятельность или уменьшили производство из-за логистических проблем. На сегодняшний день около 70% молокоперерабатывающих предприятий наладили свое производство и настроили схемы продаж», - говорится в сообщении.

В профильном комитете отмечают, что производителям удалось восстановить экспорт молочных продуктов. Так, в апреле было экспортировано 5630 тонн, что лишь на 21% меньше, чем в апреле 2021 года.

В то же время происходит активное замещение импорта: за апрель общий импорт молочных продуктов составил 3326 т, это на 62% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как сообщалось, по данным НБУ по состоянию на конец апреля количество полностью остановивших деятельность предприятий сократилось до 17% по сравнению с 32% в начале полномасштабной войны. В конце апреля больше всего предприятий работало в сельском хозяйстве. Предприятия пищевой промышленности в западных областях уже работают на полную мощность, в освободившихся регионах (Киевщина, Сумщина, Черниговщина) активно возобновляют производство.