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Украина во время военного положения ограничила экспорт гречки, ржи и овса
11:03 09.05.2022 |
Экспорт продукции, дефицит которой возможен в Украине, во время действия военного положения будет ограничен. Уже ограничен экспорт гречки, ржи и овса.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает корреспондент Укринформа.
«В соответствующем решении правительства по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ущемлять экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса», - отметил Высоцкий.
Он также подчеркнул, что правительство мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. И не регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.
«Мы следим за ситуацию по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта, это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем избыток. Относительно, например, подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, здесь нет регулирования. Министерство фактически в ежемесячном режиме обновляет балансы и выносит на рассмотрение правительства вопросы того или иного регулирования, чтобы физически были доступны продукты, прежде всего, для потребления украинцами», - сказал замминистра.
Как сообщалось, Кабинет Министров утвердил план мер по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения. В частности, уполномоченным органам поручено регулярно отслеживать статистику баланса основных продуктов питания, формировать объемы закупки продовольственных товаров длительного хранения и обеспечивать их закупку, формировать список товаров критического импорта и т.д. Также отмечается, что государство и дальше, на период действия военного положения, будет регулировать объемы отечественной с/х продукции на экспорт.
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