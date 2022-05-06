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В Украине засеяли 80% прогнозных площадей под овраги культуры ранней группы - Минагрополитики
22:35 06.05.2022 |
Аграрии Украины по состоянию на 5 мая 2022 засеяли 80% от запланированных площадей под овраги культуры ранней группы. В 12 областях сев яровых культур ранней группы полностью завершен.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
"Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области полностью завершили сев яровых культур ранней группы. В общем итоге почти 80% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей уже засеяны ", - говорится в сообщении.
В частности, засеяно яровой пшеницы 186,1 тыс. га; ярового ячменя 853,8 тыс. га; ярового рапса 26,2 тыс. га; овса 153,5 тыс. га; гороха 119,6 тыс. га; гречихи 5 тыс. га; проса 18,2 тыс. га.
Кроме того, аграрии засеяли кукурузой 1,977 млн га; сахарной свеклой 175,4 тыс. га; подсолнечником 2,399 млн га; соей 335,5 тыс. га. Картофелем засажено 850,8 тыс. га.
Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14,139 млн га, что на 2,778 млн га меньше показателя прошлого года.
Как сообщалось, сельскохозяйственные производители Украины в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 5 мая 2022 года получили кредитов на 19,8 млрд грн.
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