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Мировые цены на продовольствие в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,8% - ФАО
17:50 06.05.2022 |
Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в апреле снизился на 0,8% после рекордного роста, зафиксированного в марте, сообщается в пресс-релизе организации.
Однако он оказался на 29,8% выше по сравнению с апрелем прошлого года.
"Снижение индекса в минувшем месяце по сравнению с мартом было вызвано, прежде всего, резким падением цен на растительные масла, а также незначительным сокращением цен на зерновые. В то же время цены на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили умеренный рост", - уточняется в сообщении.
Индекс цен на зерновые в апреле по сравнению с мартом снизился на 0,4%. Мировые цены на фуражные зерновые, поднявшиеся в марте до рекордного уровня, в апреле снизились на 1,8%, при этом цены на кукурузу упали на 3% в связи с тем, что на рынок продолжал поступать урожай из Аргентины и Бразилии. Мировые цены на ячмень выросли на 2,5% из-за сокращения предложения, на пшеницу - на 0,2%.
"Сохранению цен на высоком уровне способствовали продолжающаяся блокировка портов в Украине и опасения относительно состояния посевов в США. При этом рост цен сдерживали такие факторы, как увеличение поставок из Индии, больший, чем ожидалось ранее, объем экспорта из Российской Федерации и незначительное ослабление мирового спроса из-за высоких цен", - говорится в сообщении.
Мировые цены на рис по сравнению с мартом увеличились на 2,3% под влиянием высокого местного спроса в ряде азиатских стран-экспортеров, активных закупок со стороны Китая и стран Ближнего Востока и неблагоприятных погодных условий в Северной и Южной Америке.
Индекс цен на растительные масла в апреле снизился на 5,7% по сравнению с рекордным уровнем марта. Это обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, подсолнечное и соевое масла. Котировки рапсового масла выросли.
Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с мартом вырос на 0,9%. Его рост продолжается восьмой месяц подряд. По сравнению с мартом прошлого года индекс вырос на 23,5%. "Больше всего увеличились международные котировки сливочного масла, что обусловлено ограниченным предложением, в том числе низким уровнем запасов, особенно в Западной Европе, на фоне резкого повышения спроса на продукцию с короткими сроками поставки, отчасти вызванного текущим дефицитом подсолнечного масла и маргарина. Мировые цены на обезжиренное сухое молоко и сыр также выросли, несмотря на сокращение объема иностранных закупок, что объясняется устойчивым внутренним спросом и низким уровнем запасов в Европе", - говорится в сообщении.
Цены на цельное молоко, напротив, несколько снизились, в основном из-за уменьшения спроса в Китае.
Индекс цен на мясо в апреле вырос 2,2% и в очередной раз достиг рекордного уровня. Это связано с ростом мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину. "Цены на мясо птицы повысились в результате активного спроса на фоне сокращения мирового предложения, вызванного перебоями с экспортными поставками из Украины и учащением вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии, - поясняется в сообщении. - В свою очередь, цены на свинину продолжили расти (хотя и не так резко, как в марте) в связи с дальнейшим сокращением поголовья убойных животных в Западной Европе и высоким внутренним спросом в крупных странах-производителях".
Мировые цены на говядину выросли незначительно благодаря большим объемам экспорта из Бразилии.
Индекс цен на сахар в апреле вырос на 3,3%. Рост продолжается второй месяц подряд. Этому способствовал рост цен на этанол в Бразилии и дальнейшее укрепление бразильского реала по отношению к доллару США.
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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