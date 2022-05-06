В Украине из-за войны заблокированы почти 25 млн тонн зерна

Почти 25 млн тонн зерна застряли в Украине из-за войны. Его невозможно вывезти, потому что Россия заблокировала морские порты, а сухопутная логистика не рассчитана на такое количество продукции. Об этом заявил представитель Продовольственной организации ООН (ФАО), пишет Reuters.

"Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Украине, почти абсурдна. Есть около 25 млн тонн зерна, которое можно было бы экспортировать, но его не могут вывезти из страны просто из-за отсутствия инфраструктуры и блокады портов", - заявил в пятницу в Женеве заместитель директора отдела рынков и торговли ФАО Йозеф Шмидхубер.

Ситуация может еще сильнее ухудшиться после того, как начнется сбор урожая. В Украине просто не хватит элеваторов для хранения такого количества зерна.

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий 5 мая в эфире единого телемарафона заявил, что другие страны, прежде всего, Ближнего Востока и Африки, не смогут обойтись без экспортных поставок украинской сельскохозяйственной продукции.

"Если ситуация с войной и блокировкой портов будет продолжаться, например, до полугода, в странах этих регионов в принципе не будет зерна. А это значит голод", - заявил он.

"Мы поставляли 10% мирового экспорта пшеницы, более 15-20% ячменя, более 50% подсолнечного масла. Из Украины в среднем экспортировалось 50 млн тонн с/х продукции. В рекордные годы этот показатель доходил даже до 65 млн тонн. Сегодня нет возможности найти альтернативу таким объемам и заменить нашу продукцию. Это невозможно сделать физически даже в перспективе ближайших 3-5 лет", - заявил Высоцкий.

Сейчас Украина может экспортировать не более 20% довоенных показателей.