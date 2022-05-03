В Украине прогнозируют дефицит емкостей для хранения зерна

К концу сезона 2021/22 в Украине могут сформироваться переходные остатки зерновых и масличных культур на уровне 25,1 млн тонн - это в 4,2 раза превышает показатель предыдущего сезона.

Об этом говорится в оценке аналитиков ИА "АПК-Информ".

По их оценке, это не позволит высвободить существенную долю емкостей зернохранилищ для приема нового урожая.

"Если учесть потери оставшихся зерновых грузов в портах и ​​в поврежденных хранилищах в регионах, где ведутся активные боевые действия, то уровень переходных остатков на конец сезона-2021/22 можно оценить в 21,3 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2022 года общая мощность хранения в стране составила 75 млн тонн, включая 30,5 млн тонн мощности предприятий, занимающихся переработкой и хранением, и 44,5 млн тонн - непосредственно у сельхозпроизводителей. Учитывая мощности в областях с активными боевыми действиями, доступными можно считать только 60,9 млн тонн емкостей для хранения. Таким образом, переходными остатками текущего сезона останутся заполненными 35% доступных мощностей зернохранилищ", - говорят аналитики.

При этом суммарный валовой сбор зерновых и масличных культур в Украине в 2022 году они прогнозируют на уровне 55,9 млн тонн.

Таким образом, дефицит емкостей для приема нового урожая аналитики оценивают на уровне 16,3 млн тонн.

"При этом темпы посевной кампании и агроклиматические условия способствуют повышению прогнозов производства зерновых и масличных культур в Украине, что еще больше усугубит ситуацию без надлежащей реализации имеющихся запасов", - добавляют они.