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Дионисий Галикарнасский
В Украине прогнозируют дефицит емкостей для хранения зерна
17:02 03.05.2022 |
К концу сезона 2021/22 в Украине могут сформироваться переходные остатки зерновых и масличных культур на уровне 25,1 млн тонн - это в 4,2 раза превышает показатель предыдущего сезона.
Об этом говорится в оценке аналитиков ИА "АПК-Информ".
По их оценке, это не позволит высвободить существенную долю емкостей зернохранилищ для приема нового урожая.
"Если учесть потери оставшихся зерновых грузов в портах и в поврежденных хранилищах в регионах, где ведутся активные боевые действия, то уровень переходных остатков на конец сезона-2021/22 можно оценить в 21,3 млн тонн.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2022 года общая мощность хранения в стране составила 75 млн тонн, включая 30,5 млн тонн мощности предприятий, занимающихся переработкой и хранением, и 44,5 млн тонн - непосредственно у сельхозпроизводителей. Учитывая мощности в областях с активными боевыми действиями, доступными можно считать только 60,9 млн тонн емкостей для хранения. Таким образом, переходными остатками текущего сезона останутся заполненными 35% доступных мощностей зернохранилищ", - говорят аналитики.
При этом суммарный валовой сбор зерновых и масличных культур в Украине в 2022 году они прогнозируют на уровне 55,9 млн тонн.
Таким образом, дефицит емкостей для приема нового урожая аналитики оценивают на уровне 16,3 млн тонн.
"При этом темпы посевной кампании и агроклиматические условия способствуют повышению прогнозов производства зерновых и масличных культур в Украине, что еще больше усугубит ситуацию без надлежащей реализации имеющихся запасов", - добавляют они.
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