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Россияне могут украсть зерна в Украине на сотни миллионов долларов – Минагро
09:00 02.05.2022 |
Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.
"Россияне используют тактику начала XX века с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодня мы имеем подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - сказал Высоцкий.
По его словам, на этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.
"Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России", - подчеркнул замминистра.
Ранее на сайте законодательного собрания красноярского края России был опубликован текст о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона".
В МИД Украины подчеркнули, что такое решение законодательного собрания красноярского края России является ничем иным, как прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за Голодомор 1932-1933 годов и массовый искусственный голод 1921-1923 и 1946-1947 годов.
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