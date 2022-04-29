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Банки уже выдали украинским аграриям почти 15 миллиардов кредитов
08:42 29.04.2022 |
По состоянию на 28 апреля банки выдали кредиты аграриям на 14 млрд 905 млн грн. Основная часть этой суммы привлечена по программе портфельных гарантий - почти 10 млрд. 200 млн. грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«На этой неделе банки выдали аграриям кредитов примерно как за две недели до того. По состоянию на сегодняшний день (28 апреля) кредиты получили 5 033 сельскохозяйственных товаропроизводителей», - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
По его словам, 6 областей уже привлекли более миллиарда гривен - это Кировоградщина (2 млрд 47 млн грн), Винницкая (1 млрд 829 млн), Днепропетровщина (1 млрд 467 млн грн), Киевщина (1 млрд 177 млн грн), Одесщина ( 1 млрд 259 млн грн), Полтавщина (1 млрд 196 млн грн).
Аграрии получают такое кредитование в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Срок кредитования - 6 месяцев. Процентная ставка составляет 0%. Сумма кредита - до 60 млн грн. Для того чтобы его получить, нужно обеспечить для залога только 20% от суммы кредита - остальную сумму гарантирует государство.
Использовать условия программы могут аграрии, которые подпадают под определение с/х товаропроизводителя. Ограничений по количеству земли в обработке нет.
Как сообщалось, для обеспечения устойчивого прохождения посевной кампании в 2022 году постановлением Кабмина от МСП - сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличен предельный объем государственных гарантий на портфельной основе до 80% общей суммы обязательств по основному долгу по портфелю кредитов банка-кредитора и 80% по каждому отдельным кредитом.
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