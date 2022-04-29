Банки уже выдали украинским аграриям почти 15 миллиардов кредитов

По состоянию на 28 апреля банки выдали кредиты аграриям на 14 млрд 905 млн грн. Основная часть этой суммы привлечена по программе портфельных гарантий - почти 10 млрд. 200 млн. грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«На этой неделе банки выдали аграриям кредитов примерно как за две недели до того. По состоянию на сегодняшний день (28 апреля) кредиты получили 5 033 сельскохозяйственных товаропроизводителей», - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

По его словам, 6 областей уже привлекли более миллиарда гривен - это Кировоградщина (2 млрд 47 млн ​​грн), Винницкая (1 млрд 829 млн), Днепропетровщина (1 млрд 467 млн ​​грн), Киевщина (1 млрд 177 млн ​​грн), Одесщина ( 1 млрд 259 млн грн), Полтавщина (1 млрд 196 млн грн).

Аграрии получают такое кредитование в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Срок кредитования - 6 месяцев. Процентная ставка составляет 0%. Сумма кредита - до 60 млн грн. Для того чтобы его получить, нужно обеспечить для залога только 20% от суммы кредита - остальную сумму гарантирует государство.

Использовать условия программы могут аграрии, которые подпадают под определение с/х товаропроизводителя. Ограничений по количеству земли в обработке нет.

Как сообщалось, для обеспечения устойчивого прохождения посевной кампании в 2022 году постановлением Кабмина от МСП - сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличен предельный объем государственных гарантий на портфельной основе до 80% общей суммы обязательств по основному долгу по портфелю кредитов банка-кредитора и 80% по каждому отдельным кредитом.