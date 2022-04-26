Для Украины минус 40% агровыручки, для мира – голод. Если аграрии не выиграют морской бой

Олег Нивьевский / LIGA.net

Порты стоят. Перспективы экспорта достаточно пессимистичны. Есть ли для украинских агропроизводителей хоть какая-то замена морских путей снабжения.

Исторически агро в структуре украинского экспорта играет значительную часть. Более 40% всей экспортной выручки в стране - это агропродовольствие, из них 30% составляют зерновые, масличные культуры и растительное масло. Лишь 10% идет на остальную часть агропродовольственной продукции (например, курятину, молокопродукты).

В целом вес АПК в экономике существенный - около 20-22% ВВП. Это сельское хозяйство, производство и поставка материально-технических ресурсов для сельского хозяйства, пищевая промышленность.

И сейчас очень важно понимать, что для всей агропродовольственной продукции основным каналом экспорта были морские порты. Возить большими судами относительно недорогую продукцию было гораздо проще и дешевле. Сейчас порты заблокированы, и решения этой проблемы пока нет.

Да, государство пытается его решить и направить торговые потоки через железную дорогу на порт Констанца в Румынию и Варну в Болгарии, но там очень ограничена техническая способность инфраструктуры. Это относится и к пропускной способности дорог и инфраструктуре портов в странах.

Есть попытки осуществить экспорт через Польшу в Балтийские страны, в частности, через Гданьск. Но это опять-таки очень связано с ограниченными возможностями инфраструктуры. Они просто не рассчитаны на такие мощности.

Для понимания. Недавно говорили, что по железной дороге можно вывезти из Украины 600 000 грузов в месяц, это всех - зерновые, руда и другие вещи. В год это выходит около 7 млн тонн.

А перевалка в украинских портах, стоящих у нас, до начала полномасштабной войны России против Украины колебалась в последние годы в интервале 130-155 млн тонн, это абсолютно несоразмерные цифры. Один экспорт пшеницы в этом году ожидался на уровне более 20 млн тонн зерна. Так что так быстро расшить эту инфраструктуру не удастся, да и делать этого никто не будет.

Соответственно, если у нас стоят порты, перспективы экспорта достаточно пессимистичны. Это сильно скажется на экономике, особенно экспортно ориентированных секторах.

В первую очередь пострадает АПК. Если не будет экспорта, то при худшем сценарии будет меньше производства, многие аграрные бизнесы просто обанкротятся.

В этом году посевная идет нормально и прогнозируется неплохой урожай. Но уже через три месяца этот урожай придется вывозить. Опять же, если не будет портов, наши сельхозпроизводители могут понести убытки и, в худшем случае - обанкротиться.

Простого решения проблемы нет.

Единственный вариант - военное решение проблемы: либо безвозвратная капитуляция России военным способом, либо нужны конвои судов в украинские порты, чтобы обеспечить их проход по Черному морю. Об Азовском море даже речь не идет.

Других дипломатических путей я не вижу. Пока экспортные перспективы Украины выглядят довольно призрачными: пока Россия будет терроризировать Украину и не капитулирует, нам придется жить в таких условиях и иметь такую безумную неопределенность в отношении нашего экспорта.



Олег Нивьевский, вице-президент по экономическому образованию КШЭ, эксперт по агроэкономике