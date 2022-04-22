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Аграрии на деоккупированных территориях получают интернет через Starlink
13:36 22.04.2022 |
Сельхозпроизводители районов Киевской, Черниговской, и Сумской областей, ранее находившиеся под оккупацией российскими войсками, начали получать доступ в интернет через терминалы Starlink.
Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".
"Отсутствие или очень нестабильная телекоммуникационная связь во многих регионах составляла значительную проблему для многих сельхозпроизводителей в направлении восстановления и координации работы. Решением проблемы стало предоставление аграриям из пострадавших регионов систем спутниковой интернет-связи Starlink от Илона Маска", - говорится в сообщении.
Ранее Нацкомиссия по госрегулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи разрешила до конца военного положения использовать спутниковые терминалы Starlink всем желающим.
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