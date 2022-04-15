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Украина рассчитывает засеять 80% площадей - совещание президента с Кабмином
14:53 15.04.2022 |
Текущая ситуация позволит рассчитывать на проведение весенней посевной кампании в Украине на 80% площадей, сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юрия Свириденко на совещании президента Владимира Зеленского с Кабинетом министров по вопросам экономики в пятницу.
"80% площадей у нас рассчитываются быть засеянными. МинАПК отдельно будет докладывать", - сказала она в кратком видеоотчете, текст которого размещен в "Телеграм-канале" главы государства.
Согласно ему, на совещании также обсуждалась текущая ценовая ситуация в стране, в частности подорожание лука и нефтепродуктов.
Как пояснили премьер-министр Денис Шмыгаль и Свириденко, по луку, помимо традиционного сезонного фактора на падение предложения при сохранении значительного спроса, повлиял тот факт, что основные его производители находятся в Херсонской и Николаевской областях.
Что касается нефтепродуктов, то их подорожание связано с ростом цен на мировом рынке, а также с новой логистикой в связи с прекращением поставок из Беларуси и России.
"Больше логистическое "плечо" на восток: чем дальше на восток, тем цена выше. Раньше такого не было, потому что дизель шел из Беларуси", - сказал, в частности, в отношении дизельного топлива министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
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