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Правительство упростило регистрацию сельхозтехники на период военного положения
14:22 13.04.2022 |
Кабинет Министров Украины ввел упрощенную процедуру временной регистрации машин в период действия военного или чрезвычайного положения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в Телеграмме.
Отмечается, что на период военного положения сокращен перечень документов для регистрации машин до минимально необходимого. Также в этот период осмотр машин при регистрации будет осуществляться государственными инспекторами по возможности, а принятие заявлений по регистрации машин, главными управлениями Госпотребслужбы, по принципу экстерриториальности.
Принятое постановление предусматривает, что в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены действия военного или чрезвычайного положения физические лица и хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие машины, находившиеся на временной регистрации в период действия военного или чрезвычайного положения, обязаны осуществить государственную регистрацию машин в соответствии с требованиями Закона Украины "О дорожном движении" и указанном порядке.
В случае установления факта обременения такой машины или представления документов, информация в которых не соответствует сведениям соответствующих государственных реестров и баз данных во время государственной регистрации, и/или машина не зарегистрирована в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены действия военного или чрезвычайного положения, такая машина будет считаться незарегистрированным.
Как сообщал Укринформ, для решения проблемных вопросов в сфере развития транзитного потенциала и логистики в Украине создается специализированный Координационный совет под председательством министра аграрной политики и продовольствия.
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