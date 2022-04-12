Литва поможет Украине экспортировать с/х продукцию – Минагрополитики

Литва поможет Украине нарастить экспорт агропродукции, рухнувший вследствие блокады страной-агрессором РФ украинских морпортов, соответствующих договоренностей на встрече в Киеве 10 апреля достигли министр сельского хозяйства Литовской Республики Кестутис Навикас с Министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

Как сообщается на сайте украинского министерства в понедельник, транспортное ведомство Литвы планирует в ближайшее время отправить тестовый поезд с 2 тыс. тонн с/х сырья из Украины в литовские морпорты. При этом Навикас подчеркнул, что хотя такой объем поставок является явно недостаточным, он станет первым шагом для реализации глобального инфраструктурного проекта Украины и ЕС.

"Литва откликнулась на призыв руководства нашего государства о противостоянии российскому нашествию и продолжает оказывать поддержку Украине в военной, политической, экономической, гуманитарной сферах, что сложно переоценить, - цитирует Минагрополитики Украины своего главу.

По данным ведомства, литовская сторона пообещала всестороннюю поддержку Украины в ее евроинтеграционных стремлениях. В этом контексте Навикас подчеркнул, что он будет лично способствовать проведению консультаций с европейскими коллегами относительно предоставления методической помощи в ускоренном прохождении необходимых процедур для вступления Украины в ЕС, в частности в сфере сельского хозяйства.

Основной темой встречи было использование логистических возможностей Литовской Республики для экспорта украинских зерновых на ее традиционные рынки сбыта в Африке, Азии, и Ближнем Востоке.

Уточняется, что кроме Навикаса и Сольского в ней участвовали Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас, советник министра Дайварас Рыбаковас, заместитель атташе по вопросам обороны Посольства Литовской Республики в Украине Томас Матулявичюс.

Как сообщалось со ссылкой на Украинскую зерновую ассоциацию (УЗА), на сегодняшний день пропускная способность альтернативных логистических маршрутов в обход украинских морпортов составляет 600 тыс. тонн сельхозкультур в месяц. Этот показатель можно увеличить до 2-3 млн тонн с/х культур в месяц, нарастив пропускную способность железнодорожных и логистических переходов на границах со странами ЕС.

До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн тонн сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады со стороны РФ может ежемесячно перевозить около 500 тыс. тонн зерновых. Это приводит к ежемесячному недополучению порядка $1,5 млрд экспортных прибылей.