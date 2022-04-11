Минсельхоз США в апреле уменьшил оценку экспорта кукурузы из Украины в 2021/2022 МГ на 4,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за апрель сократило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 4,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в марте 2022 года - с 27,5 млн тонн до 23 млн тонн, при этом оценка ее урожая сохранена на уровне прошлого месяца - 41,9 млн тонн.

Соответствующие данные о последствиях второго месяца войны в Украине, вызванной неспровоцированным вооруженным вторжением страны агрессора РФ, обнародованы в апрельском отчете USDA.

Минсельхоз США в новом прогнозе также сократил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2021/2022 МГ на 1 млн тонн -до 19 млн тонн с прогнозируемых в марте 20 млн тонн. При этом прогноз ее урожая сохранен на том же уровне, что и месяц назад - 33 млн тонн.

По данным USDA, прогнозируемый объем мировой торговли пшеницей на 2021/2022 МГ год снижен на 3 млн тонн в том же сравнении - до 200,1 млн тонн из-за снижения ее экспорта странами ЕС, Украиной, США и Казахстаном, который не сможет компенсировать рост экспорта страной-агрессором РФ, Бразилией и Аргентиной.

Вооруженное вторжение РФ в Украину 24 февраля привело к обвалу прогнозов Минсельхоза США в части экспорта из Украины кукурузы и пшеницы, вызванных блокадой украинских морских портов российскими военными кораблями. Так, в феврале 2022 года USDA оценивал импорт кукурузы из Украины в 2021/2022 МГ в 33,5 млн тонн, что на треть выше нынешнего прогноза за апрель-2022, а пшеницы - на 20,8% выше, в 24 млн тонн.

Как сообщалось, Украина до российского военного вторжения ежемесячно экспортировала до 5 млн тонн сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако из-за блокады этих портов страной-агрессором РФ страна может ежемесячно перевозить не более 0,5 млн тонн зерновых, что приводит к ежемесячному недополучению $1,5 млрд экспортных прибылей.

Украина в 2020/2021МГ экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя. Также на внешние рынки поставлено 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.

