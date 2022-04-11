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Украина сняла запрет на экспорт говядины и крупного рогатого скота
17:39 11.04.2022 |
Украина отказывается от введенного 5 марта запрета на экспорт живого крупного рогатого скота, говядины и субпродуктов. Нулевые квоты заменяют лицензированием экспорта этих товаров.
Соответствующее постановление №422 «О внесении изменений в приложения 1 и 5 в постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424» опубликовано на правительственном портале, передает Укринформ.
Так, согласно указанному постановлению, из перечня товаров, запрещенных к экспорту постановлением Кабинета Министров Украины №207 от 5 марта, исключен, в частности, крупный рогатый скот, мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые ; съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов.
Вместо нулевых квот на вышеуказанные группы товаров введено лицензирование их экспорта.
Как сообщалось, 5 марта Кабинет Министров внес изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, обнулив квоты на экспорт ряда продовольственных товаров. Постановлением правительства №207 были снижены до нуля квоты на экспорт живого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара, пищевой соли.
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