В Украине создают Координационный совет по логистике в сельском хозяйстве

Для решения проблемных вопросов в сфере развития транзитного потенциала и логистики в Украине создается специализированный Координационный совет под председательством министра аграрной политики и продовольствия.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины №427 «Об образовании Координационного совета по логистике в сельском хозяйстве» опубликовано на правительственном портале, передает Укринформ.

Совет будет содействовать координации между министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, местными администрациями в сфере развития транзитного потенциала и логистики.

Среди основных задач Совета также указаны: подготовка предложений и рекомендаций по формированию и реализации государственной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, развития транзитного потенциала и логистики; усовершенствование логистики перевозок; повышение эффективности процедур осуществления государственного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через государственную границу; сокращение расходов на международные и внутренние перевозки товаров; уменьшение времени на транспортировку товаров и т.д.

Как сообщалось, Правительство наработало девять основных направлений работы страны в условиях полномасштабной войны.

С 24 февраля идет масштабное российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и рушит ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и сел.