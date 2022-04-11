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В Украине создают Координационный совет по логистике в сельском хозяйстве
08:11 11.04.2022 |
Для решения проблемных вопросов в сфере развития транзитного потенциала и логистики в Украине создается специализированный Координационный совет под председательством министра аграрной политики и продовольствия.
Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины №427 «Об образовании Координационного совета по логистике в сельском хозяйстве» опубликовано на правительственном портале, передает Укринформ.
Совет будет содействовать координации между министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, местными администрациями в сфере развития транзитного потенциала и логистики.
Среди основных задач Совета также указаны: подготовка предложений и рекомендаций по формированию и реализации государственной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, развития транзитного потенциала и логистики; усовершенствование логистики перевозок; повышение эффективности процедур осуществления государственного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через государственную границу; сокращение расходов на международные и внутренние перевозки товаров; уменьшение времени на транспортировку товаров и т.д.
Как сообщалось, Правительство наработало девять основных направлений работы страны в условиях полномасштабной войны.
С 24 февраля идет масштабное российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и рушит ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и сел.
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