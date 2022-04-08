Мировые цены на продовольствие в марте достигли исторического максимума с 1990 г. - ФАО

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в марте по сравнению с февралем повысился на 12,6% и достиг самого высокого уровня с начала его расчета - с 1990 года, сообщается в пресс-релизе организации.

"Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию", - поясняется в документе.

Индекс цен на зерновые подскочил на 17,1% и достиг максимально высокого уровня с 1990 года. Рост объясняется стремительным повышением мировых цен на пшеницу и фуражные зерновые, который был связан, в первую очередь, с перебоями в экспортных поставках с Украины и, в меньшей степени, из РФ. Ожидаемая приостановка экспорта из Черноморского региона негативно отразилась на и без того ограниченном мировом предложении пшеницы, отмечают эксперты.

Мировые цены на пшеницу в марте выросли на 19,7%, фуражное зерно подорожало на 20,4%.

Индекс цен на растительные масла в марте прибавил 23,2%, поставив очередной рекорд. Рост обусловлен повышением цен на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла. В частности, котировки подсолнечного масла существенно увеличились под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне продолжающегося конфликта в Черноморском регионе. Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масла заметно выросли из-за повышения мирового импортного спроса, связанного с перебоями в поставках подсолнечного масла. Кроме того, укреплению мировых котировок пальмового масла способствовало дальнейшее сокращение предложения со стороны ведущих стран-производителей.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6%. Его подъем продолжается седьмой месяц подряд преимущественно под влиянием сокращения предложения на мировых рынках.

Индекс цен на мясо повысился на 4,8% и также достиг рекордного уровня. "В марте был зафиксирован самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья убойных животных в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи, - говорится в сообщении. - Мировые цены на мясо птицы повысились в результате сокращения предложения со стороны ведущих стран-экспортеров из-за вспышек птичьего гриппа, а также в связи с приостановкой экспорта из Украины на фоне российской агрессии".

Цены на говядину также выросли: численность поголовья убойных животных в некоторых ключевых регионах производства оставалась на низком уровне, при этом в мире сохранялся стабильный спрос.

Индекс цен на сахар в марте вырос на 6,7% и стал более чем на 20% выше показателя марта прошлого года.

"Таким образом, наблюдавшееся в последние три месяца снижение этого индекса почти полностью компенсировано. Повышение мировых котировок сахара в марте объясняется, главным образом, резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола, - поясняется в сообщении. - Вместе с тем активный сбор урожая и благоприятные прогнозы производства в Индии, которая является одним из ведущих экспортеров сахара, способствовали замедлению роста цен, предотвратив более значительное их увеличение в этом месяце".

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.