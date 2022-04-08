Финансовые новости
- |
- 08.04.22
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировые цены на продовольствие в марте достигли исторического максимума с 1990 г. - ФАО
12:50 08.04.2022 |
Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в марте по сравнению с февралем повысился на 12,6% и достиг самого высокого уровня с начала его расчета - с 1990 года, сообщается в пресс-релизе организации.
"Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию", - поясняется в документе.
Индекс цен на зерновые подскочил на 17,1% и достиг максимально высокого уровня с 1990 года. Рост объясняется стремительным повышением мировых цен на пшеницу и фуражные зерновые, который был связан, в первую очередь, с перебоями в экспортных поставках с Украины и, в меньшей степени, из РФ. Ожидаемая приостановка экспорта из Черноморского региона негативно отразилась на и без того ограниченном мировом предложении пшеницы, отмечают эксперты.
Мировые цены на пшеницу в марте выросли на 19,7%, фуражное зерно подорожало на 20,4%.
Индекс цен на растительные масла в марте прибавил 23,2%, поставив очередной рекорд. Рост обусловлен повышением цен на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла. В частности, котировки подсолнечного масла существенно увеличились под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне продолжающегося конфликта в Черноморском регионе. Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масла заметно выросли из-за повышения мирового импортного спроса, связанного с перебоями в поставках подсолнечного масла. Кроме того, укреплению мировых котировок пальмового масла способствовало дальнейшее сокращение предложения со стороны ведущих стран-производителей.
Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6%. Его подъем продолжается седьмой месяц подряд преимущественно под влиянием сокращения предложения на мировых рынках.
Индекс цен на мясо повысился на 4,8% и также достиг рекордного уровня. "В марте был зафиксирован самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, который объясняется сокращением поголовья убойных животных в Западной Европе и резким увеличением внутреннего спроса в преддверии Пасхи, - говорится в сообщении. - Мировые цены на мясо птицы повысились в результате сокращения предложения со стороны ведущих стран-экспортеров из-за вспышек птичьего гриппа, а также в связи с приостановкой экспорта из Украины на фоне российской агрессии".
Цены на говядину также выросли: численность поголовья убойных животных в некоторых ключевых регионах производства оставалась на низком уровне, при этом в мире сохранялся стабильный спрос.
Индекс цен на сахар в марте вырос на 6,7% и стал более чем на 20% выше показателя марта прошлого года.
"Таким образом, наблюдавшееся в последние три месяца снижение этого индекса почти полностью компенсировано. Повышение мировых котировок сахара в марте объясняется, главным образом, резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола, - поясняется в сообщении. - Вместе с тем активный сбор урожая и благоприятные прогнозы производства в Индии, которая является одним из ведущих экспортеров сахара, способствовали замедлению роста цен, предотвратив более значительное их увеличение в этом месяце".
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мировые цены на продовольствие в марте достигли исторического максимума с 1990 г. - ФАО
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.04.22
|Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины
|Торговые сети смогут получить кредиты до 1 млрд гривен под 5%, - Минэкономики
|Регистрации в Украине подержанных ввезенных иномарок в марте в 15 раз превысили рынок новых авто
|Нефть дорожает 7 апреля после падения накануне, Brent - $102,66 за баррель
Это интересно
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu