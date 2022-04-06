Финансовые новости
- |
- 06.04.22
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Польша построит «сухой порт» для экспорта украинской аграрной продукции
09:47 06.04.2022 |
Польша работает над созданием на границе с Украиной «сухого порта» с целью увеличения пропускной способности для экспорта украинской аграрной продукции.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.
"Польша сейчас работает над созданием "Сухого порта" на границе с целью увеличения пропускной способности перевозок для экспорта украинской агропродукции, в частности в третьи страны", - отметил Ковальчик.
В ходе встречи стороны также обсудили условия взаимной сертификации продукции животного происхождения на рынки обеих стран и нотификаций по экспортным грузам для ускорения прохождения соответствующих процедур на границе и транспортировки.
По данным Минагрополитики, 90% экспорта украинской аграрной продукции ранее происходило через порты Одессы и Николаева, заблокированные Россией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Польша построит «сухой порт» для экспорта украинской аграрной продукции
|Котировки на нефть движутся разнонаправленно, поскольку новые санкции в отношении России компенсируют опасения по поводу спроса
|Кабмин одобрил проект соглашения о кредите KfW на EUR 150 млн
|Кабмин увеличил кредитование розницы в рамках господдержки до 1 млрд грн.
|Кабмин выделил 32,8 млрд грн на неотложные нужды ВСУ
|Украинские миллиардеры потеряли за год $7 млрд. Состояние Ахметова сократилось почти вдвое
Это интересно
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей
|Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Как это будет работать?
|Apple разрешила Netflix и Spotify принимать оплату в обход App Store
|Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли
|В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году
|Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения