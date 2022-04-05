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Из-за боевых действий невозможно провести посевную на 3,5 миллиона гектаров - Минагрополитики
10:27 05.04.2022 |
На сегодняшний день в Украине из-за активных боевых действий невозможно засеять около 3,5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.
Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Укринформ со ссылкой на прессслужбу министерства.
«Сегодня из-за боевых действий невозможно провести посевную на площади 3,5 млн га с/х земель. Соответственно, сокращаются и объемы будущих вырученных средств», - отметил он.
По словам министра, сейчас государство рекомендует аграриям и фермерам сеять, прежде всего, те культуры, тонна которых стоит дороже, а с гектара - меньший по размерам сбор урожая. Это обусловлено тем, чтобы упростить логистику по вывозу урожая за счет меньшего объема.
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«Конечно, фермер сегодня выбирает по своему усмотрению, что сеять. Но государство и все участники рынка между собой в контакте», - подчеркнул министр, отметив, что аграрии полностью обеспечены семенным материалом.
Он также заверил, что аграрии привыкли к тяжелым условиям и находят варианты хранения, транспортировки необходимых ресурсов и обеспечивают другие важные вещи, чтобы посевная происходила.
Как сообщалось, согласно правительственному решению от 18 марта, программа «Доступные кредиты 5-7-9%» расширена. Аграрии в течение действия военного положения и месяц после завершения могут получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка составит 5%
В 2021 году Украина экспортировала 50,8 млн. тонн зерна, что в 3,7 раза превышает показатель 2010 года, но на 10% меньше, чем в рекордном 2019 году.
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