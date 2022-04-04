Горючего и средств достаточно для проведения посевной кампании, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что горючего и средств достаточно для проведения посевной кампании.

Об этом он сообщил в интервью НВ, передают Українськi Новини.

"В прошлом году мы засеяли на 5% больше озимых культур, чем в позапрошлом. Это довольно хороший аванс с точки зрения будущего урожая. Конечно сейчас там, где ведутся боевые действия, там, где поля заминированы, где уничтожены взрывами, невозможно обрабатывать какие-то участки земли. Мы ожидаем уменьшения на 25-30% возможности засеять. Но в общем, если брать темп посевной, то если в прошлом году на этот момент только в 15 областях началась посевная, то в этом году уже в 21 области. Хватает горючего, хватает средств", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство открыло очень обширную программу кредитования для аграриев под 0% в год с гарантиями государства.

"80% кредита государство гарантирует для того, чтобы аграрий мог прийти и взять кредит, даже если у него нет залога или он небольшой. В условиях войны посевная началась вовремя, проходит чрезвычайно сложно из-за риска для жизни, потому что летают пули, летают снаряды, лежат мины. Аграрии сегодня, как и все в Украине, совершают свой подвиг, осуществляя эту посевную", - отметил Шмыгаль.