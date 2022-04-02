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Правительство упростило требования к импорту сельхозпродукции растительного происхождения
20:41 02.04.2022 |
Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее требования к импорту и перемещению сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, в том числе семян, на период военного положения и в течение 90 дней с даты его прекращения или отмены.
Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Укринформ со ссылкой на прессслужбу министерства.
«Для упрощения фитосанитарных мер при импорте сельскохозяйственной продукции растительного происхождения и создания бесперебойных поставок такой продукции на период военного состояния правительство упростило требования к импорту и перемещению сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, в том числе семян, в условиях военного состояния», - рассказал он.
Так, постановлением предусмотрено:
1. Введение принципа экстерриториальности реализации полномочий территориальных органов Госпродпотребслужбы. Отныне предприятие по его выбору имеет право:
* обращаться и получать документы, административные услуги и фитосанитарные процедуры в любом территориальном органе Госпотребслужбы;
* обращаться о проведении фитосанитарной экспертизы (анализов) в любую фитосанитарную лабораторию Госпродпотребслужбы.
2. Упрощение фитосанитарного контроля импорта товаров, относящихся к группам 07-12 согласно УКТ ВЭД, путем проведения исключительно инспектирования без отбора образцов и фитосанитарной экспертизы (анализов). Как исключение, полноценный фитосанитарный контроль осуществляется, если:
* фитосанитарные сертификаты (фитосанитарные сертификаты на реэкспорт) отсутствуют или недействительны;
* груз не соответствует информации, указанной в фитосанитарном сертификате (фитосанитарном сертификате на реэкспорт);
* при инспектировании обнаружено заражение (его признаки) или повреждение регулируемыми вредными организмами.
3. Отмена требования проведения фитосанитарного контроля сопроводительного деревянного упаковочного материала (паллеты, поддоны, коробки упаковочные, ящики и т.д.), с которыми импортируются товары, не относящиеся к продукции растительного происхождения.
4. Отмена обязательности перемещения по территории Украины импортируемых объектов регулирования, в том числе семян, в сопровождении карантинного сертификата.
5. Выдача карантинного сертификата исключительно по требованию лица.
Как сообщал Укринформ, Кабмин также расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Изменения предполагают уменьшение кредитной ставки до 0%, увеличение суммы годового дохода предпринимателя, который может претендовать на эту программу, до 60 млн. евро и размера портфельных гарантий государства до 80% суммы кредита.
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