Посевная началась уже в 20 областях - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что посевная началась уже в 20 областях Украины.

«Уже в 20-ти областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время прошлого года посевная началась только в 15 регионах», - сказал Шмыгаль в своем обращении в четверг днем.

По словам премьера, есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур.

Он отметил, что по оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель, что составляет 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.

«Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт. За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу», - отметил Шмыгаль.