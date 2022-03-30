ЕС готов создать ускоренные торговые маршруты для Украины

Европейская комиссия готова создать специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной, чтобы продукты питания могли перемещаться как можно проще в обоих направлениях.

Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, его слова передает politico.

Украина просит Брюссель обезопасить и облегчить торговые потоки агропродовольственных товаров путем создания так называемых зеленых коридоров, поскольку большая часть ее собственного обширного экспорта продовольствия из черноморских портов была отрезана российскими оккупантами.

Комиссар сравнил этот план с тем, что было разработано на ранней стадии пандемии коронавируса, когда ЕС отказался от некоторых проверок товаров.