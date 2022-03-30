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ЕС готов создать ускоренные торговые маршруты для Украины
14:11 30.03.2022 |
Европейская комиссия готова создать специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной, чтобы продукты питания могли перемещаться как можно проще в обоих направлениях.
Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, его слова передает politico.
Украина просит Брюссель обезопасить и облегчить торговые потоки агропродовольственных товаров путем создания так называемых зеленых коридоров, поскольку большая часть ее собственного обширного экспорта продовольствия из черноморских портов была отрезана российскими оккупантами.
Комиссар сравнил этот план с тем, что было разработано на ранней стадии пандемии коронавируса, когда ЕС отказался от некоторых проверок товаров.
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