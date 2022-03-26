Эксперт прогнозирует, что в Украине в этом году соберут около 70% от привычных объемов зерна

Если военная ситуация не ухудшится, украинские аграрии могут получить урожай основных сельхозкультур на уровне 70% от среднегодовых показателей.

Такой прогноз высказала в комментарии Укринформу заместитель генерального директора ProAgro Group Мария Колесник.

По ее оценкам, из-за войны от 20 до 30% пашни в этом году "выпадут" из сельскохозяйственного оборота.

"Есть условная линия фронта. И в местностях, находящихся на границе или под временной оккупацией, а также там, где непосредственно ведутся бои, посевная не состоится. По крайней мере, провести ее крайне сложно не только из-за нехватки человеческого, материально-финансового ресурсов, а в первую очередь, учитывая фактор безопасности... Также довольно большие площади заминированы. Даже на освобожденных от врага территориях пахать и сеять рискованно", - подчеркнула Колесник.

По ее мнению, об этих площадях можно говорить как о потенциальной возможности получить зерно на полях, засеянных осенью озимыми пшеницей и ячменем. "Что-то вроде: что вырастет - то вырастет. Если будут благоприятные погодные условия. Потому что, к сожалению, на этих территориях я бы не советовала выводить на поля технику даже для подкормки посевов или других сельхозработ", - сказала агроэксперт.

На остальных же территориях, отметила она, нужно аккумулировать ресурс, чтобы своевременно и качественно провести посевную кампанию. При этом Колесник не прогнозирует особых проблем с обеспечением аграриев посевным и посадочным материалом. Не является критической и проблема обеспечения рекордно подорожавшими удобрениями, что скажется на стоимости зерна нового урожая. "Однако при условии, что государство поддержит крестьян финансово, в частности, через форвардные закупки и упрощение доступа к кредитованию, без подпитки посевы не останутся", - убеждена Колесник.

В то же время вопрос обеспечения горюче-смазочными материалами, по ее словам, нужно решать более комплексно и глобально - с привлечением государства и других стран. Государство уже сделало важные шаги в этом направлении. Так, например, разрешено использование бензина и дизтоплива экологических классов Евро3 и Евро4, упрощено прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов, принят закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%.

Как сообщалось, украинские аграрии уже засеяли яровыми культурами 150 тыс. га.

По данным Минагрополитики, наиболее активно сейчас сеют кукурузу, сою, подсолнечник, просо, гречку, овес и сахарную свеклу. Посевная кампания началась в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Учитывая ситуацию, ожидается уменьшение площадей посевов высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы). Зато увеличатся площади посевов гороха, ячменя и овса.