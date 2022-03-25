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Украинские аграрии уже посеяли 150 тысяч гектаров яровых
17:56 25.03.2022 |
Аграрии Украины на 24 марта засеяли яровыми культурами 150 тыс. га.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
"Минагрополитики ежедневно общается с фермерами и поддерживает их готовность проводить посевную по всей территории Украины. По состоянию на вчера уже посеяно 150 тыс. га яровых культур. Основные культуры, которые сейчас засеваются - это кукуруза, соя, подсолнечник, просо, гречка, овес и сахарный свекла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посевная будет производиться по всей территории Украины, где не проходят активные боевые действия. Так, посевная кампания началась в Херсонской, Одесской, Николаевской.
С учетом ситуации ожидается уменьшение площадей посевов высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы). Зато увеличатся площади посевов более простых в производстве, но важных с точки зрения продовольственной безопасности культур. Речь идет о горохе, ячмене и овесе.
В Минагрополитики прогнозируют, что из-за полномасштабного вторжения россии площади посевов в Украине могут снизиться на 30%. Это негативно отразится на продовольственной безопасности стран, импортировавших украинскую аграрную продукцию. В частности, могут пострадать около 100 млн человек стран Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
Как сообщал Укринформ, правительство расширило перечень товаров критического импорта, включив в него необходимую аграриям с/х технику, запчасти, оборудование для с/х работ.
Министерство аграрной политики и продовольствия ранее проинформировало, что согласно решению правительства расширена программа «Доступные кредиты «5-7-9%». Аграрии в течение действия военного положения и месяц после завершения могут получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн.
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