Украинские аграрии уже посеяли 150 тысяч гектаров яровых

Аграрии Украины на 24 марта засеяли яровыми культурами 150 тыс. га.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Минагрополитики ежедневно общается с фермерами и поддерживает их готовность проводить посевную по всей территории Украины. По состоянию на вчера уже посеяно 150 тыс. га яровых культур. Основные культуры, которые сейчас засеваются - это кукуруза, соя, подсолнечник, просо, гречка, овес и сахарный свекла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посевная будет производиться по всей территории Украины, где не проходят активные боевые действия. Так, посевная кампания началась в Херсонской, Одесской, Николаевской.

С учетом ситуации ожидается уменьшение площадей посевов высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы). Зато увеличатся площади посевов более простых в производстве, но важных с точки зрения продовольственной безопасности культур. Речь идет о горохе, ячмене и овесе.

В Минагрополитики прогнозируют, что из-за полномасштабного вторжения россии площади посевов в Украине могут снизиться на 30%. Это негативно отразится на продовольственной безопасности стран, импортировавших украинскую аграрную продукцию. В частности, могут пострадать около 100 млн человек стран Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

Как сообщал Укринформ, правительство расширило перечень товаров критического импорта, включив в него необходимую аграриям с/х технику, запчасти, оборудование для с/х работ.

Министерство аграрной политики и продовольствия ранее проинформировало, что согласно решению правительства расширена программа «Доступные кредиты «5-7-9%». Аграрии в течение действия военного положения и месяц после завершения могут получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн.