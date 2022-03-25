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Кабмин отменил лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла
17:53 25.03.2022 |
Кабинет Министров Украины упразднил лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла.
Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении правительства №352 от 24 марта.
Этим документом Кабмин внес изменения в приложение 5 к постановлению "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год", исключив из перечня товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, кукурузу и подсолнечное масло.
Как сообщалось, 5 марта Кабмин добавил в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, пшеницу, смесь пшеницы и ржи, кукурузу, куриное мясо, куриные яйца, подсолнечное масло.
Также Кабинет министров внес изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, обнулив квоты на экспорт ряда продовольственных товаров.
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