Кабмин отменил лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла

Кабинет Министров Украины упразднил лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла.

Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении правительства №352 от 24 марта.

Этим документом Кабмин внес изменения в приложение 5 к постановлению "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год", исключив из перечня товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, кукурузу и подсолнечное масло.

Как сообщалось, 5 марта Кабмин добавил в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, пшеницу, смесь пшеницы и ржи, кукурузу, куриное мясо, куриные яйца, подсолнечное масло.

Также Кабинет министров внес изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, обнулив квоты на экспорт ряда продовольственных товаров.