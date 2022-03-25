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АНАЛИТИКА

Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход?

09:43 25.03.2022 |

Новости АПК, Мир

 

Сначала хорошая новость: во всем мире выращивается достаточно пшеницы, чтобы обеспечить всех людей продовольствием. Плохая же новость состоит в том, что пшеница становится все дороже и не культивируется там, где особенно нужна. После введенного властями России временного (до конца июня) запрета на экспорт пшеницы, ячменя и ржи цены на зерно снова взлетели до небес, что усилило опасения по поводу возможного возникновения голода и голодных бунтов.

"Зерно как оружие"

"Вводя частичный запрет на экспорт из России пшеницы, Владимир Путин использует зерно в качестве оружия и угрожает продовольственной безопасности, особенно в бедных странах Юга", - указывает Мартин Хойслинг (Martin Häusling), депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых", эксперт по сельхозполитике. Россия, по его словам, бросает миру новый, доселе совершенно неведомый вызов.

 

По данным Федерального управления экономики и экспортного контроля Германии, доля Украины в производстве пшеницы в мире - 11,5%, России - 16,8%. Что касается кукурузы, то 17% экспорта на мировом рынке приходится на Украину. Зависимость от российского и украинского зерна касается не только многих африканских или ближневосточных стран. Она затрагивает также такие государства, как Турция, Индия и Китай.

Основные покупатели - Турция и Китай

Согласно опубликованному 16 марта отчету Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) "Влияние войны на торговлю и развитие Украины", доля России и Украины в импортируемых пшенице, кукурузе, ячмене, рапсе, семенах и подсолнечном масле составляет для Турции 25,9%, для Китая - 23%, а для Индии - 13%.

 

В отчете ЮНКТАД прослеживается губительное сочетание нескольких факторов, которые в настоящее время выливаются в опасный сценарий: растущие цены на зерно, электроэнергию, удобрения и транспорт, пустые зернохранилища и пандемия коронавируса ставят под угрозу снабжение продовольствием миллионов людей, вызывая голод и подстегивая инфляцию.

Самостоятельно обеспечивающий себя ЕС

В то время как зернохранилища в странах ЕС заполнены, продовольственный кризис особенно сильно ударил по странам, которые и до этого страдали от экономических проблем. "Во многих местах просто не осталось резервов, - объясняет в интервью DW Зимоне Потт (Simone Pott), пресс-секретарь Немецкой организации помощи голодающим мира (Deutsche Welthungerhilfe). - Если сейчас цены вновь вырастут, у людей уже не останется ничего, чем бы они могли это компенсировать".

 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2020-м, первом году пандемии коронавируса, сельхозпродукция на мировом рынке стоила на 31% больше, чем годом ранее. Одной из причин этого являлись, например, расходы на ее складирование во времена пандемии.

Такое развитие ситуации особенно губительно для населения многих африканских стран. "Шансы на замещение импорта из России и Украины внутриафриканской торговлей в краткосрочной перспективе очень малы, так как предложение невелико, транспортная инфраструктура находится в плохом состоянии, а объемы хранилищ недостаточны", - отмечается в отчете ЮНКТАД.

Растущие цены на топливо делают продукты все дороже

По словам Зимоны Потт, положение не было бы столь критическим, если бы в таких странах, как Сомали, Бенин, Демократическая Республика Конго, Танзания и Сенегал, выращивалось больше пшеницы. "По мере того, как цены на топливо и электроэнергию поднимаются, становится все дороже доставлять продукты на рынок или выдерживать их при низких температурах. Вот почему колебания цен на продовольствие в этих странах крайне значительны по масштабам", - отмечает Потт.

Опросы партнеров по разным проектам организации Deutsche Welthungerhilfe показывают, насколько сильно кризис уже сказался на ситуации во многих странах. В Бангладеш, например, цены на растительное масло выросли на 42%, а на пшеницу - на 39%. В Зимбабве, некогда житнице Африки, топливо подорожало с 1,30 до 1,75 долларов за литр.

Между тем власти ряда стран Западной Африки уже пытаются принимать контрмеры. В частности, Сенегал и Кот-д'Ивуар установили сроком на три месяца предельные цены на рафинированное пальмовое масло, сахар, молоко, рис, томатную пасту, говядину и макаронные изделия. Кроме того, сенегальское правительство выделило дополнительные субсидии на 76,2 млн евро местным фермерам, которые выращивают рис.

"Евросоюз должен вмешаться"

"Продовольствия в общей сложности по-прежнему производится достаточно, чтобы накормить людей по всему миру. Но оно производится не там, где люди остро в нем нуждаются", - констатирует представитель Deutsche Welthungerhilfe Зимоне Потт.

Продовольственный кризис показывает, что страны, сильно зависящие от российского и украинского импорта, не инвестируют в собственное сельхозпроизводство и развитие села. "Поэтому я бы говорила не о нехватке продовольствия, а о продовольственном кризисе", - уточняет Потт.

Со своей стороны, депутат Европарламента от немецких "зеленых" Мартин Хойслинг требует, чтобы Евросоюз вмешался в ситуацию и взял на себя украинскую долю поставок зерна в бедные страны. "ЕС более чем на 100% самостоятельно обеспечивает себя во многих областях сельскохозяйственного производства и является нетто-экспортером. У нас немного дорожают булочки, а в других местах люди умирают из-за нехватки еды", - заключил Хойслинг.
По материалам: Deutsche Welle
 

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