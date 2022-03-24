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Рада на год упростила доступ аграриев к аренде и пользованию землей
16:35 24.03.2022 |
Верховная Рада на время военного положения в условиях военной агрессии РФ упростила доступ украинских аграриев к аренде земельных участков частной, коммунальной и государственной формы собственности, а также дерегулировала некоторые формы отношений между с/х производителями и государством.
Соответствующий законопроект №7178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения" парламент принял голосами 337 нардепов (при необходимых 226) на заседании в четверг.
Уточняется, что все положения законопроекта устанавливаются на срок действия режима военного положения в Украине.
Так, законопроект позволяет районным военным администрациям (РВА) передавать в аренду на срок до года земучастки с/х назначения в коммунальной собственности, землю с/х предприятий и кооперативов, неистребованные и нераспределенные участки тем аграриям, которые захотят их обрабатывать.
При этом РВА не смогут взимать плату за их аренду больше 8% от показателя нормативной денежной оценки таких участков. Кроме того, на передаваемых участках не должно расти каких-либо посевов с/х культур.
"Такая передача осуществляется по письменному согласованию руководителя соответствующего государственного, коммунального предприятия, учреждения, организации, причем право постоянного пользования земельными для них участками не прекращается", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что предельно быстрая передача РВА таких участков в аренду произойдет благодаря переводу взаимодействия государства и аграриев только в электронную форму.
Во избежание возможных махинаций с землей запрещается безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность; формирование земельных участков (кроме передаваемых в аренду военными администрациями); земельные торги по правам аренды, эмфитевзиса, суперфиции по земельным участкам государственной, и коммунальной собственности.
Отмененными считаются также все не завершенные до начала войны арендные торги на участки государственной и коммунальной собственности.
Законопроект №7178 также разрешает аграриям передавать на срок до одного года свою землю другим агропроизводителям, которые обеспечены необходимыми материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами без регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Из-за остановки работы Госземкадастра и Госреестра прав на недвижимое имущество после начала российской агрессии, с/х производители должны будут регистрировать аренду земучастков только в военных администрациях.
Для обеспечения постоянства существующих арендных земельных отношений в 2022 году законопроект 7178 признает все договора автоматически продленными на один год без волеизъявления сторон и без внесения сведений о продолжении договора.
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