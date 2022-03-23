Продовольственного кризиса не будет: запасов хватит на два года – Минагрополитики

Украине не грозит продовольственный кризис: стратегических запасов в стране хватит на два года. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Минагрополитики.

По его словам, из 30 млн га сельхозугодий заминирована только часть, "но эта площадь не критична с точки зрения гарантий продовольственной безопасности".

Замминистра добавил, что посевная кампания началась - яровая пшеница и овес сеются.

Овощная группа (борщевой набор) готовится к высадке, пока на 2% территорий.

Высоцкий напомнил, что с 9 марта Украина запретила экспорт зерна и других пищевых продуктов, чтобы предотвратить внутренний гуманитарный кризис.