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В ЕС хотят увеличить отдачу от сельского хозяйства из-за войны в Украине
09:33 22.03.2022 |
Министры сельского хозяйства стран-членов Евросоюза хотят скорректировать объем производства продуктов питания в своих государствах, чтобы компенсировать потери, вызванные войной в Украине. В ближайшие месяцы следует ожидать глобальных "бутылочных горлышек", заявила министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кёстингер на встрече своих коллег в Брюсселе в понедельник, 21 марта. Она приветствовала предложение Еврокомиссии временно разрешить использование невозделанных земель. Это необходимая мера для компенсации потери украинского урожая, считает Кёстингер.
В январе 2023 года вступит в силу новая единая сельскохозяйственная политика ЕС, в соответствии с которой фермы площадью более десяти гектаров должны оставлять невозделанными не менее четырех процентов земли, чтобы способствовать сохранению биоразнообразия. На этих площадях теперь будут выращивать кормовые культуры, такие как соя и кукуруза, чтобы снизить зависимость от импорта из Украины
В свою очередь министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) объявил, что в этом году из-за последствий войны в Украине фермерам ФРГ будет разрешено выращивать кормовые культуры на приоритетных экологических территориях.
Франция призвала к инвестициям в производство удобрений в Европе
Участники саммита призвали Еврокомиссию незамедлительно пересмотреть национальные планы по исполнению единой с/х политики . Корректировка планов является "вопросом здравого смысла" и должна учитывать необходимость "продовольственной независимости", отметил французский министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.
Кроме того, он призвал Брюссель к инвестициям в производство удобрений в Европе. В то же время еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский указал, что не следует отказываться от выполнения целей по защите окружающей среды в сельскохозяйственной политике или пытаться ослабить их реализацию.
Выступление украинского министра Лещенко
В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко по видеосвязи описал положение дел в аграрном секторе страны. Он призвал ЕС помочь населению Украины и беженцам с продовольствием, поддержать украинскую пищевую промышленность и помочь аграриям посредством доставки удобрений, семян и топлива.
Министры стран ЕС договорились с Еврокомиссией "создать организацию, которая сможет эффективно реагировать на эти запросы", отметил глава французского министерства. По словам еврокомиссара Войцеховского, украинским аграриям потребуется 50 000 тонн топлива, чтобы "минимально возделывать свои поля и поддерживать производство на уровне, необходимом для выживания".
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