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В свободных от оккупантов районах Николаевской области начинается посевная кампания – глава ОВА
13:51 21.03.2022 |
В свободных от российских оккупантов районах Николаевской области начинается посевная кампания, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Прокатился по области… В части, где оккупант не ступал на нашу землю, уже трактора в полях. В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся (к посевной – ИФ)", - сказал Ким в видеообращении в понедельник.
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