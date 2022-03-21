Дефицит продовольствия грозит не так Украине, как потребителям ее сельхозпродукции - УКАБ

Украина имеет запасы основных сельхозкультур на несколько лет, поэтому блокировка украинских морпортов войсками страны-агрессора РФ угрожает, в первую очередь, не ее продовольственной безопасности, а безопасности стран-импортеров украинской агропродукции.

"То, что у нас заблокированы наши порты в Черном море, полностью перекрывает легкие поставки на мировые рынки. И, собственно, проблема с продовольствием сейчас более значительна в тех странах, куда мы поставляли, чем в Украине", - говорится в сообщении на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" в понедельник.

Организация напомнила, что Украина - один из крупнейших агропроизводителей и экспортеров на мировом рынке. Так, страна является пятым по размеру мировым экспортером пшеницы, четвертым - по кукурузе, третьим - по ячменю и первым по подсолнечному маслу. Кроме того, Украина занимает значительную долю на мировом рынке грецких орехов, меда и другой аграрной продукции.

Благодаря этому страна обладает значительными запасами пшеницы, двухлетними запасами кукурузы, и пятилетними - подсолнечного масла. По данным УКАБ, в нынешнем сезоне озимые культуры находятся в достаточно хорошем состоянии.

"С сахаром тоже все абсолютно в порядке, сельхозпроизводители скоро начнут сев сахарной свеклы. В прошлом году у нас был неплохой урожай и наши сахаровары, несмотря на проблемы дороговизну природного газа, обеспечили страну достаточным годовым объемом" – цитирует УКАБ своего гендиректора Романа Сластьона.

"В Украине проблем с продовольствием не будет. Сейчас есть прогнозы некоторых экспертов, что под сомнением находится посевная кампания примерно на 30% территорий, где собирались сеять. На остальных же территориях все идет по плану сельхозпроизводителей", - добавил он в сообщении ассоциации.

Как сообщалось, аналогичное мнение высказал на прошлой неделе министр агрополитики Роман Лещенко. По его данным, Украина обеспечивает продовольствием свыше 400 млн человек без учета своего населения, и из-за блокады ее морского экспорта войсками страны-агрессора особенно пострадают страны Африки, Ближнего Востока и Юго-западной Азии.

"Такие страны как Ливан, Ливия, Йемен, Египет, Сирия и десятки других имеют бюджет на продовольствие и его запасы на 3-6 месяцев, у некоторых запасы на месяц. Волна продовольственного кризиса приведет к нестабильности во многих регионах мира, росту нестабильности, голоду, смене политических режимов, волнам миграции, которые будут влиять на весь мир", - заявил министр.