Украина может ежемесячно экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозпродукции альтернативными путями – УКАБ

Украина способна экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозпродукции в месяц через железнодорожные и автомобильные пути из-за блокировки ее морских портов войсками страны-агрессора РФ, альтернативными логистическими путями уже отправлены несколько тысяч тонн кукурузы.

О первых поставках первых партий кормовой кукурузы через западную границу Украины компаниями-членами аграрной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) сообщается на Facebook-странице организации.

"Избытки кукурузы огромны. Экспорт через порты заблокирован. Отладка сухопутных путей экспорта через западные границы Украины может обеспечивать поток до 600 тыс. тонн в месяц. Конечно, это лишь 10-15% способности, которая у нас была через морские порты, но все же это также существенно улучшает возможности проведения посевной", - цитирует УКАБ своего гендиректора Романа Сластьона.

По его данным, даже частичное возобновление сельхозэкспорта крайне важно, так как обеспечивает украинским аграриям поступление необходимых средств на проведение посевной – закупку дизтоплива, семян, удобрений, средств защиты растений и выплату заработной платы сотрудникам.

УКАБ напомнил, что в прошлом году Украина собрала рекордные 42 млн тонн кукурузы, из которых экспортировали к началу войны только 18 млн тонн. С учетом ее годовой внутренней потребности в кукурузе в 7 млн тонн страна еще может поставить на внешние рынки 17 млн тонн без угрозы для своей продовольственной безопасности.

Ассоциация напомнила, что по оценкам Минсельхоза США (USDA) Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) стала четвертым крупнейшим экспортером кукурузы с долей в 16% всей международной торговли данным товаром. В этом показателе страна уступает только США, Бразилии и Аргентине.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 21 февраля экспортировала 42,54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 37,3% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ. В том числе экспортировано 17,85 млн тонн пшеницы (на 34,0% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ), 5,57 млн тонн ячменя (+40,8%), 18,68 млн тонн кукурузы (+41,9%) и 66,3 тыс. тонн муки (-27,2%).