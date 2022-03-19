Полтавщина начинает «битву» за урожай, аграрии работают в две смены

В этом году в Полтавской области планируется засеять 1,4 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. В настоящее время аграрии работают в две смены.

Об этом сообщают в пресс-службе Полтавской областной военной администрации, передает Укринформ.

«Полтавщина начинает «сражение» за урожай и открывает «второй фронт». Наши аграрии полным ходом готовятся к посевной. Сельскохозяйственный кооператив «Победа» в Лубенском районе, как и десятки других предприятий в области, сейчас подкармливают озимые. Люди работают в две смены и ежедневно подпитывают до 200 га. Все будет Украина», - рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности Украины - сейчас вопрос №1. Всего в этом году в Полтавской области нужно засеять 1,4 млн га сельскохозяйственных земель. Аграрии области уже полным ходом готовятся к посевной.

«Несмотря на происходящие в Украине военные события, мы понимаем, что продовольственная безопасность на втором месте после военных действий. Пришла пора включиться в весенне-полевые работы, а именно внесение азотных удобрений по озимой пшенице», - сказал глава СК «Победа» Анатолий Пасюта.

В кооперативе отметили, что в подпитке нуждаются более 1200 га посевов озимой пшеницы.

Аграрии Полтавщины уверяют, что свою «битву» выиграют. Украина будет обеспечена продовольствием. Под посевы планируются культуры с прицелом на внутренний рынок.

Как сообщал Укринформ, министр аграрной политики и продовольствия Украины подписал приказ №154 «О техническом обеспечении комплекса полевых работ в условиях военного положения 2022 года», согласно которому разрешается эксплуатация с/х техники без регистрации. Цель принятия такого решения - обеспечить бесперебойную работу агропромышленного комплекса и проведение весенне-полевых работ.

С 24 февраля в Украине продолжается широкомасштабное вторжение России.